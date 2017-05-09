Град застал врасплох гостей MTV в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе во время церемонии вручения наград MTV Movie & TV Awards пошёл дождь с градом.
Звезды, пришедшие на церемонию, оказались не готовы к такой погоде.
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В Лос-Анджелесе во время церемонии вручения наград MTV Movie & TV Awards пошёл дождь с градом.
Звезды, пришедшие на церемонию, оказались не готовы к такой погоде.
Видео не сопровождается комментарием