У Києві“Безсмертний полк” крокував під охороною

У Києві на акцію “Безсмертний полк” зібрались тисячі учасників. Однак плани такого святкування перемоги СРСР у Другій світовій війні викликали обурення націоналістичних та патріотичних організацій.

Ходу “Безсмертного полку” вони назвали кремлівською пропагандою.

Влада задіяла для охорони посилені підрозділи поліції. Окрім того вздовж обох боків вулиці на сотні метрів вишикувались шеренги військовослужбовців.

Сутичок між учасниками та противниками маршу “Безсмертного полку” все ж уникнути не вдалось.

Кореспондент ВВС Україна Альбій Шудря підготуваввідеоматеріал про цей напружений день Києві.