Другий півфінал Євробачення: усі учасники за хвилину

У другому півфіналі Євробачення, що відбудеться 11 травня, змагатимуться 18 країн.

Це представники Сербії, Австрії, Македонії, Мальти, Румунії, Нідерландів, Угорщини, Данії, Ірландії, Сан-Марино, Хорватії, Норвегії, Швейцарії, Білорусі, Болгарії, Литви, Естонії, Ізраїль.

Із них 10 пройдуть до фіналу.

Одну десятку фіналістів вже визначили під час першого півфіналу.

Без відбору в фінал проходять представники країн "Великої п'ятірки" засновників конкурсу – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, а також країна, що приймає "Євробачення" – Україна.

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