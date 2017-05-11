Другий півфінал Євробачення: усі учасники за хвилину

У другому півфіналі Євробачення, що відбудеться 11 травня, змагатимуться 18 країн.
Це представники Сербії, Австрії, Македонії, Мальти, Румунії, Нідерландів, Угорщини, Данії, Ірландії, Сан-Марино, Хорватії, Норвегії, Швейцарії, Білорусі, Болгарії, Литви, Естонії, Ізраїль.
Із них 10 пройдуть до фіналу.
Одну десятку фіналістів вже визначили під час першого півфіналу.
Без відбору в фінал проходять представники країн "Великої п'ятірки" засновників конкурсу – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, а також країна, що приймає "Євробачення" – Україна.
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