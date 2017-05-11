Художник створив інсталяцію з 20 тонн газет
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Художник створив інсталяцію з 20 тонн газет

  • 11 травня 2017

Художник Девід Мекс представив у Лондоні інсталяцію "Incoming", яка зображає як величезна хвиля з газет проломила стіну.

Необхідний для інсталяції матеріал Девід Мекс знайшов у пункті збору макулатури.