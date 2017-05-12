Венесуела: тиждень протестів у фото

  • 12 травня 2017

Фотограф Алехандро Сегарра зафіксував напружені моменти під час антиурядових протестів у Каракасі.

  • протестувальник із макетом конститутції Alejandro Cegarra

    Антиурядові протести у Венесуели не вщухають після напруженого тижня.

  • протестувальники біжать вулицею Alejandro Cegarra

    Майже щодня від початку квітня люди, які розгнівані діями уряду президента Ніколаса Мадуро, виходять на вулиці.

  • Допомога пораненому протестувальнику Alejandro Cegarra

    Багато людей були поранені і до 40 загинули через протести.

  • Каракасі Alejandro Cegarra

    Ці протести відбуваються у столиці – Каракасі, який в центрі подій.

  • Протестувальники у масках Alejandro Cegarra

    Багато учасників одягають маски, щоб приховати свою особистість.

  • Люди роблять маски із футболок. Alejandro Cegarra

    Інші просто використовують футболки.

  • Із нафтових бочок і іншого металобрухту зроблені щити. Alejandro Cegarra

    Із нафтових бочок і іншого металобрухту зроблені щити.

  • Волонтери – в помітних білих шоломах із зеленим хрестом – допомагають постраждалим. Alejandro Cegarra

    Волонтери – в помітних білих шоломах із зеленим хрестом – допомагають постраждалим.

  • Прапор Венесуели Alejandro Cegarra

    Кольори прапору Венесуели видно повсюди.

  • літня жінка Alejandro Cegarra

    Люди різного віку також беруть участь у протесті мирно, уникаючи великих конфліктів.

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