Венесуела: тиждень протестів у фото
Фотограф Алехандро Сегарра зафіксував напружені моменти під час антиурядових протестів у Каракасі.
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Alejandro Cegarra
Антиурядові протести у Венесуели не вщухають після напруженого тижня.
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Alejandro Cegarra
Майже щодня від початку квітня люди, які розгнівані діями уряду президента Ніколаса Мадуро, виходять на вулиці.
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Alejandro Cegarra
Багато людей були поранені і до 40 загинули через протести.
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Alejandro Cegarra
Ці протести відбуваються у столиці – Каракасі, який в центрі подій.
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Alejandro Cegarra
Багато учасників одягають маски, щоб приховати свою особистість.
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Alejandro Cegarra
Інші просто використовують футболки.
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Alejandro Cegarra
Із нафтових бочок і іншого металобрухту зроблені щити.
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Alejandro Cegarra
Волонтери – в помітних білих шоломах із зеленим хрестом – допомагають постраждалим.
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Alejandro Cegarra
Кольори прапору Венесуели видно повсюди.
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Alejandro Cegarra
Люди різного віку також беруть участь у протесті мирно, уникаючи великих конфліктів.
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