Вибух у Манчестері: історія у фото

  • 23 травня 2017

Люди залишають Манчестер-Арену після вибуху, внаслідок якого загинуло щонайменше 22 людини і 59 постраждали.

  • після вибуху Getty Images

    Вибух стався у фойє арени наприкінці концерту американської співачки Аріани Гранде, на який прийшли переважно молоді люди.

  • Вибух в Манчестері Getty Images

    Постраждалим надають допомогу біля вокзальної станції Вікторія, що навпроти стадіону.

  • Вибух в Манчестері Reuters

    Поліція заблокувала район.

  • Вибух в Манчестері PA

    На місце прибули озброєні патрульні. Основна версія поліції - це був теракт.

  • Aftermath of Manchester Arena explosion Reuters

    Вибух стався внаслідок того, що чоловік підірвав саморобний вибуховий пристрій, заявляє поліція. Нападник загинув на місці.

  • Вибух в Манчестері PA

    На місце прибули 60 машин швидкої допомоги. Постраждалих відвезли у шість міських шпиталів.

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