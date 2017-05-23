Вибух у Манчестері: історія у фото
Люди залишають Манчестер-Арену після вибуху, внаслідок якого загинуло щонайменше 22 людини і 59 постраждали.
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Getty Images
Вибух стався у фойє арени наприкінці концерту американської співачки Аріани Гранде, на який прийшли переважно молоді люди.
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Getty Images
Постраждалим надають допомогу біля вокзальної станції Вікторія, що навпроти стадіону.
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Reuters
Поліція заблокувала район.
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PA
На місце прибули озброєні патрульні. Основна версія поліції - це був теракт.
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Reuters
Вибух стався внаслідок того, що чоловік підірвав саморобний вибуховий пристрій, заявляє поліція. Нападник загинув на місці.
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PA
На місце прибули 60 машин швидкої допомоги. Постраждалих відвезли у шість міських шпиталів.
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