"Повний жах": як гасили пожежу в Ґренфелл-тауер

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Рятувальні служби Лондона в четвер підтвердили, що у пожежі, яка спалахнула в багатоповерховому будинку в районі Північний Кенсінгтон, загинули щонайменше 17 людей.

Проте поліція попереджає, що достеменно невідомо, скільки людей на час пожежі були на верхніх поверхах вежі, тому кількість загиблих ще зросте.

Пожежна служба наразі не підтверджує, що пожежа спалахнула на четвертому поверсі і її причиною стало займання холодильника.

Асоціація мешканців Ґренфелл-тауер неодноразово попереджала компанію, яка відповідала за управління об'єктом, про загрозу життю людей через незадовільний стан протипожежної безпеки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у середу відвідала місце пожежі і пообіцяла провести повне і ретельне розслідування обставин інциденту.

Експертів з протипожежної безпеки здивувала швидкість, із якою вогонь поширився будинком. У багатьох повідомленнях опитані журналістами місцеві мешканці звинувачували в швидкості поширення вогню облицювальну плитку, якою будинок завершили покривати всього рік тому під час капітального ремонту на майже 9 мільйонів фунтів.

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