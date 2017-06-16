Копенгагенську Русалоньку знову облили фарбою

Статую Маленької русалоньки в Копенгагені облили білою та синьою фарбою під час ймовірного протесту.
Поряд на набережній залишили напис "Свободу Абдуллі". Вважають, що цей напис стосується справи 36-річного сомалійця, якого нібито примусово лікують у психіатричній лікарні в Данії.
Це другий випадок вандалізму щодо Русалоньки за понад два тижні. Наприкінці травня бронзову статую облили червоною фарбою, протестуючи через китобійний промисел.
І це не найгірше, що з нею ставалось. Раніше їй відрізали голову і скидали зі скелі, на якій вона встановлена.
Бронзову статую на честь героїні казки Андерсена встановили у столиці Данії в 1913-му.
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