Между войной и миром: жизнь раненых ветеранов АТО

Фотопроект Алексея Фурмана "Жизнь после ранения" уже видели во многих украинских городах и за рубежом.

Известный фотодокументалист показал украинских военных, которые пытаются привыкнуть к жизни в мирных условиях.

В боях эти ветераны получили тяжелые ранения, потеряли руку или ногу. Это стало для них жестоким испытанием.

Алексей Фурман провел много времени со своими героями, пытаясь разобраться в их мыслях и чувствах.

"Практически нет ни одного военного, вернувшегося с фронта без психологических травм", - сказал в интервью BBC Украина автор проекта.

Материал видеожурналиста ВВС Украина Альбия Шудри