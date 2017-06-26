Как здороваются политики: от полупоцелуя до нескончаемого рукопожатия

Политики обременены большой ответственностью за судьбы своих стран и народов.
Поэтому "нестандартные" рукопожатия во время дипломатических переговоров порой выглядят чудаковато.
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Политики обременены большой ответственностью за судьбы своих стран и народов.
Поэтому "нестандартные" рукопожатия во время дипломатических переговоров порой выглядят чудаковато.