Боротьба з наркобізнесом: багаття на мільярд
Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

В Таїланді спалили наркотиків на мільярд доларів

  • 27 червня 2017

У М'янмі і Таїланді влада організувала показове спалення величезної кількості наркотиків, які були вилучені у кримінальниїх структур.