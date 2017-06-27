Автобус сбил мужчину, а он встал и пошел в бар
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Автобус сбил мужчину, а он встал и пошел в паб

  • 27 червня 2017

В английском городе Рединг автобус наехал на мужчину, но тот как ни в чем не бывало встал и пошел в местный паб.

Некоторые кадры этого видео могут шокировать.