Автобус сбил мужчину, а он встал и пошел в паб

В английском городе Рединг автобус наехал на мужчину, но тот как ни в чем не бывало встал и пошел в местный паб.
Некоторые кадры этого видео могут шокировать.
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Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
В английском городе Рединг автобус наехал на мужчину, но тот как ни в чем не бывало встал и пошел в местный паб.
Некоторые кадры этого видео могут шокировать.