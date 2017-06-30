Музикант із Авдіївки: музика здатна об'єднувати

Впродовж останніх кількох місяців містечко Авдіївка у Донецькій області - постійно у новинах.

Наприкінці січня так значно загостилися бойові дії. Відтоді постійно чути про загиблих, поранених, обстріли, "ГРАДи", відсутність води і світла...

Але що решті українців відомо про звичайних людей з Авдіївки?

Стас Корольов - один із них. Кілька років тому він, щоправда, переїхав до Києва - у пошуках творчої реалізації.

Тепер він, окрім сольної кар'єри, є співучасником двох проектів - Widiwava і Yuko. Останній взяв під свою парасольку лейбл Івана Дорна Masterskaya. Днями гурт виступив на одному із найбільших фестивалів України - Atlas Weekend.

Спільного між людьми в Авдіївці і Києві, каже Стас, значно більше, аніж розбіжного.

В інтерв'ю ВВС Україна він розповів про свої приїзди додому, стосунки із рідними, музику і мрії, а також виконав одні зі своїх пісень наживо.

Відео Анастасії Грібанової і Романа Лебедя.