Водяний смерч піднявся над озером у США

На озері Себейго в американському штаті Мен зафільмували водяний смерч, схожий на торнадо.
Це сталось на вихідних, коли через округ Камберленд пройшов потужний шторм.
Відео не супроводжується коментарем.
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На озері Себейго в американському штаті Мен зафільмували водяний смерч, схожий на торнадо.
Це сталось на вихідних, коли через округ Камберленд пройшов потужний шторм.
Відео не супроводжується коментарем.