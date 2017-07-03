Storm whips up waterspout
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Водяний смерч піднявся над озером у США

  • 3 липня 2017

На озері Себейго в американському штаті Мен зафільмували водяний смерч, схожий на торнадо.

Це сталось на вихідних, коли через округ Камберленд пройшов потужний шторм.

Відео не супроводжується коментарем.