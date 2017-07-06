Дональд Трамп до Росії: "Припиніть дестабілізацію в Україні"

Виступаючи у Варшаві, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ‎продемонстрували свою прихильність НАТО – не лише на словах, а й діями, - і закликав Росію ‎‎"припинити дестабілізуючі дії" в Україні та інших країнах світу.‎

Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що США мають намір надалі дотримуватимуться Статті 5 ‎Північноатлантичного договору, яка, зокрема, передбачає, що напад на будь-яку із країн НАТО ‎розглядається іншими країнами договору як напад на увесь альянс.‎

Водночас його критика у бік Росії передує його першій особистій зустрічі із російським ‎президентом Володимиром Путіним, запланованій на п’ятницю у Німеччині.‎

"Ми закликаємо Росію припинити її дестабілізуючі дії в Україні та інших країнах і підтримку ‎ворожих режимів, включно із Сирією й Іраном, і натомість приєднатися до спільноти ‎відповідальних націй у нашій боротьбі проти спільних ворогів і на захист самої цивілізації", - ‎заявив пан Трамп перед публікою у Варшаві.‎