Дональд Трамп до Росії: "Припиніть дестабілізацію в Україні"

Виступаючи у Варшаві, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продемонстрували свою прихильність НАТО – не лише на словах, а й діями, - і закликав Росію "припинити дестабілізуючі дії" в Україні та інших країнах світу.
Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що США мають намір надалі дотримуватимуться Статті 5 Північноатлантичного договору, яка, зокрема, передбачає, що напад на будь-яку із країн НАТО розглядається іншими країнами договору як напад на увесь альянс.
Водночас його критика у бік Росії передує його першій особистій зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним, запланованій на п’ятницю у Німеччині.
"Ми закликаємо Росію припинити її дестабілізуючі дії в Україні та інших країнах і підтримку ворожих режимів, включно із Сирією й Іраном, і натомість приєднатися до спільноти відповідальних націй у нашій боротьбі проти спільних ворогів і на захист самої цивілізації", - заявив пан Трамп перед публікою у Варшаві.