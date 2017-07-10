Що сталось із пам’ятниками Леніну в Україні?

Що сталося з тисячами повалених пам’ятників Володимиру Леніну в Україні?

Два роки тому в Україні ухвалили закон, що забороняє символіку і монументи, пов’язані з комуністичним минулим країни - і люди відгукнулись на це з великою креативністю.

Деякі статуї перетворили на арт-об’єкти, деякі виставили на продаж, а з однієї навіть зробили Дарта Вейдера.

"Looking for Lenin" (У пошуках Леніна – Ред.) - це книга фотографа Нільса Акерманна та письменника Себастіана Гоберта.

Журналіст ВВС Ден Деймон запитав у автора, що їхній проект розповідає про сучасну Україну.

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