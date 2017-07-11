Повільний бізнес: як в Україні вирощують равликів

Думаєте, равлики – виключно французький делікатес?
А от і ні! Сьогодні його успішно вирощують і українські фермери.
Виявляється, Україна має такі само умови для розведення равликів, що і Франція.
Потрібно лише терпіння і бажання розвивати бізнес, розповідає бізнесмен Дмитро Бутенко.
Він вже близько 10 років займається равликами і вважає цю справу дуже перспективною.
І не дивно, адже минулого року Україна вже експортувала за кордон втричі більше равликів ніж сала.
Тож як виростити равликів в Україні? Як їх смачно зготувати? Та чи готові українці проміняти сало на екзотичніший делікатес?
Про це у сюжеті кореспондентів ВВС Україна Анастасії Грібанової та Романа Лебедя.