Повільний бізнес: як в Україні вирощують равликів

Думаєте, равлики – виключно французький делікатес?

А от і ні! Сьогодні його успішно вирощують і українські фермери.

Виявляється, Україна має такі само умови для розведення равликів, що і Франція.

Потрібно лише терпіння і бажання розвивати бізнес, розповідає бізнесмен Дмитро Бутенко.

Він вже близько 10 років займається равликами і вважає цю справу дуже перспективною.

І не дивно, адже минулого року Україна вже експортувала за кордон втричі більше равликів ніж сала.

Тож як виростити равликів в Україні? Як їх смачно зготувати? Та чи готові українці проміняти сало на екзотичніший делікатес?

Про це у сюжеті кореспондентів ВВС Україна Анастасії Грібанової та Романа Лебедя.