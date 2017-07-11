Південна Корея показала "перше" відео з "жінками для втіхи"

У Південній Кореї оприлюднили відео, яке називають першими відомими кадрами з "жінками для втіхи", яких змушували працювати в японських військових борделях під час Другої світової війни.

На 18-секундному чорно-білому відео видно кількох жінок, з якими говорить китайський військовий.

Запис в американських архіві знайшла команда дослідників із Національного університету Сеула, яку фінансує уряд.

Дослідники кажуть, що відео зняли військові у китайській провінції Юньнань, яку до цього окупувала Японія, в 1944 році.

Активісти в Південній Кореї вважають, що йдеться про 200 тисяч жінок, яких змушували до проституції під час війни. Вважається, що більшість із них були кореянками, однак також були жінки з Китаю, Індонезії, Філіппін і Тайвані.

До цього часу єдиними свідченнями про цих жінок були фотографії і розповіді вцілілих.

Питання щодо "жінок для втіхи" давно вносить напругу в стосунки між Південною Кореєю та Японією. У 2015 році країни досягли угоди, згідно з якою Японія і погодились виплатити 8,3 млн у фонд для постраждалих. Хоча багато хто у Кореї вважав, що вибачень недостатньо.