Загадка Большого красного пятна Юпитера: зонд "Юнона" пролетел над планетой
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Загадка Большого красного пятна Юпитера

  • 12 липня 2017

Космический аппарат «Юнона» находится в системе Юпитера уже более года, а путь к самой большой планете Солнечной системы занял 5 лет.

За это время "Юнона" выполнила шесть заданий.