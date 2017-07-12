Загадка Большого красного пятна Юпитера

Космический аппарат «Юнона» находится в системе Юпитера уже более года, а путь к самой большой планете Солнечной системы занял 5 лет.
За это время "Юнона" выполнила шесть заданий.
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Космический аппарат «Юнона» находится в системе Юпитера уже более года, а путь к самой большой планете Солнечной системы занял 5 лет.
За это время "Юнона" выполнила шесть заданий.