Як США випробували протиракетну систему

Американське міністерство оборони оприлюднило відео, як протиракетний комплекс THAAD збив ціль над Тихим океаном.

Встановлений на Алясці комплекс виявив і перехопив навчальну балістичну ракету, яку випустили в повітрі, повідомили в Агентстві протиракетної оборони.

Це була імітація балістичної ракети середнього радіусу, схожа на ті, що розробляє Північна Корея.

Випробування, заплановане місяці тому, відбулось на тлі зростання напруги, пов'язаною із збройною програмою КНДР.

Пхеньян заявив, що за останні тижні випробував низку ракет.

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