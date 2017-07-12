Как США испытали противоракетную систему

Американское министерство обороны обнародовало видео, как противоракетный комплекс THAAD сбил цель над Тихим океаном.

Установленный на Аляске комплекс обнаружил и перехватил учебную баллистическую ракету, выпущенную в воздухе, сообщили в Агентстве противоракетной обороны.

Это была имитация баллистической ракеты среднего радиуса, похожая на те, которые разрабатывает Северная Корея.

Испытание, запланированное месяцы назад, произошло на фоне роста напряжения, связанного с вооруженной программой КНДР.

Пхеньян заявил, что за последние недели испытал ряд ракет.

Видео не сопровождается комментарием.