Как США испытали противоракетную систему

Американское министерство обороны обнародовало видео, как противоракетный комплекс THAAD сбил цель над Тихим океаном.
Установленный на Аляске комплекс обнаружил и перехватил учебную баллистическую ракету, выпущенную в воздухе, сообщили в Агентстве противоракетной обороны.
Это была имитация баллистической ракеты среднего радиуса, похожая на те, которые разрабатывает Северная Корея.
Испытание, запланированное месяцы назад, произошло на фоне роста напряжения, связанного с вооруженной программой КНДР.
Пхеньян заявил, что за последние недели испытал ряд ракет.
Видео не сопровождается комментарием.