Переворот у Туреччині: чоловік, який вижив під двома танками

Чоловік, на якого двічі наїхав танк під час спроби перевороту в Туреччині, поділився із ВВС своїми спогадами про події тієї ночі.

У ніч проти 15 липня 2016 року Сабрі Унал приєднався до тих, хто вийшов на вулиці Стамбула, аби спинити військових заколотників.

Тоді загинули щонайменше 260 людей.

Сабрі Унал провів три місяці у лікарні - його руку розчавив танк.

"Щоби стати героєм, я би мав повністю спинити танки. Я думаю, я міг би зробити більше", - розповів він ВВС.

"Я би хотів, щоби переворту ніколи не було", - додав він.

Президент Реджеп Ердоган назвав натхненником перевороту проповідника Фейтхуллу Гюлена, який живе у США.

За рік у Туреччині арештували понад 50 тисяч людей, яких звинувачують у зв'язках із паном Гюленом. Сам він заперечує свою причетність до заколоту.

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