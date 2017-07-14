Как флот Шри-Ланки спасал слона
Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Как флот Шри-Ланки спасал слона

  • 14 липня 2017

У берегов Шри-Ланки спасли слона. Слона течением снесло в море. Без помощи он не мог выбраться на берег.

Предполагают, что он переходил вброд мель между двумя островами, когда попал в беду.