Как флот Шри-Ланки спасал слона

У берегов Шри-Ланки спасли слона. Слона течением снесло в море. Без помощи он не мог выбраться на берег.
Предполагают, что он переходил вброд мель между двумя островами, когда попал в беду.
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У берегов Шри-Ланки спасли слона. Слона течением снесло в море. Без помощи он не мог выбраться на берег.
Предполагают, что он переходил вброд мель между двумя островами, когда попал в беду.