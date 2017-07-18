Як відрізнити справжнього Обаму від фейкового?

Науковці Вашингтонського університету розробили технологію, що дозволяє моделювати штучне мовлення.
Як вона працює – вони показали на прикладі колишнього президента США Барака Обами. Нейронна мережа проаналізувала 14 годин відеозаписів із Обамою і створила синтетичну модель його рота.
Відтак вчені отримали змогу "змусити" колишнього президента говорити практично будь-що.
Синтетичну модель можна синхронізувати із будь-якою аудіодоріжкою. В тому числі зі словами, сказаними пародистом.
Чи небезпечна ця технологія? Вчені кажуть, це залежить від того, як її використовувати.
За словами однієї з розробниць Іри Кемельмахер-Шліцерман, тепер, коли вчені зрозуміли, як працює ця технологія, її можна використовувати і у зворотній спосіб – наприклад, виявляти ось такі фейкові відео.