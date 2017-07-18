"Пекельне літо" в Нью-Йорку: чому місто потерпає від транспортної кризи

Американська преса назвала це "пекельним літом" у Нью-Йорку.‎

Терміновий ремонт на Пенсільванському вокзалі, відомому як "Пенн Стейшн", найбільш ‎завантаженій розв’язці у США, порушив транспортну систему Нью-Йорка. ‎

Сотні тисяч людей, які щоденно користувалися цим вокзалом, змушені були шукати альтернативні ‎шляхи дістатися на роботу. Це вплинуло і на нью-йоркське метро. Проблеми зі ‎транспортом зачепили, зокрема, ті лінії, що сполучають Бруклін і Мангеттен.‎

Ремонтні роботи на Пенсільванському вокзалі і як наслідок - повсюдні транспортні ‎колапси, ‎скасування і затримки поїздів у Нью-Йорку - лише частина глобальної інфраструктурної ‎кризи у США. ‎

Більшість ліній електропередач і мостів у США були збудовані сто років тому і потребують ‎негайного ремонту.‎