"Пекельне літо" в Нью-Йорку: чому місто потерпає від транспортної кризи

Американська преса назвала це "пекельним літом" у Нью-Йорку.
Терміновий ремонт на Пенсільванському вокзалі, відомому як "Пенн Стейшн", найбільш завантаженій розв’язці у США, порушив транспортну систему Нью-Йорка.
Сотні тисяч людей, які щоденно користувалися цим вокзалом, змушені були шукати альтернативні шляхи дістатися на роботу. Це вплинуло і на нью-йоркське метро. Проблеми зі транспортом зачепили, зокрема, ті лінії, що сполучають Бруклін і Мангеттен.
Ремонтні роботи на Пенсільванському вокзалі і як наслідок - повсюдні транспортні колапси, скасування і затримки поїздів у Нью-Йорку - лише частина глобальної інфраструктурної кризи у США.
Більшість ліній електропередач і мостів у США були збудовані сто років тому і потребують негайного ремонту.