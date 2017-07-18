Как отличить настоящего Обаму от фейкового?

Ученые Вашингтонского университета разработали технологию, позволяющую моделировать искусственную речь.
Как она работает - они показали на примере бывшего президента США Барака Обамы. Нейронная сетка проанализировала 14 часов видеозаписей с Обамой и создала синтетическую модель его рта.
Поэтому ученые получили возможность "заставить" бывшего президента говорить практически что угодно.
Синтетическую модель можно синхронизировать с любой аудиодорожкой. В том числе со словами, сказанными пародистом.
Опасна ли эта технология? Ученые говорят, это зависит от того, как ее использовать.
По словам одной из разработчиц Иры Кемельмахер-Шлицерман, теперь, когда ученые поняли, как работает эта технология, ее можно применять и во благо - например, выявлять вот такие фейковые видео.