Почему в Индии пытались запретить "Помаду под паранджой"
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"Помада под паранджой": как в Индии пытались запретить фильм

  • 19 липня 2017

В Индии пытались запретить прокат фильма "Помада под паранджой", в котором рассказывается о жизни мусульманок и индуисток.

Для того чтобы переубедить цензоров, понадобилось полгода.