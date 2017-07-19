Не хочу замуж и в юрту: диско-протест в Кыргызстане

Студентка из Бишкека - против принудительного замужества и поэтому... танцует под музыку диско на видео.
Сайкал Жумалиева говорит, что в Кыргызстане судьбу девушек до сих пор решают родители. Они указывают, с кем дочь должна жить в браке.
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Студентка из Бишкека - против принудительного замужества и поэтому... танцует под музыку диско на видео.
Сайкал Жумалиева говорит, что в Кыргызстане судьбу девушек до сих пор решают родители. Они указывают, с кем дочь должна жить в браке.