Рукопожатие через колючую проволоку: Порошенко на границе непризнанной Южной Осетии

Во время визита в Грузию президент Украины Петр Порошенко в сопровождении своего грузинского коллеги Георгия Маргвелашвили приехал на границу с отколовшейся Южной Осетией.

Украинский лидер пожал руку гражданину Грузии, дом которого после российско-грузинской войны внезапно оказался за колючей проволокой - за пределами подконтрольной Тбилиси территории.

На непризнанную границу нередко приезжают чиновники и важные гости, но, по словам местных жителей, это мало что меняет: колючая проволока по-прежнему отделяет их от близких.