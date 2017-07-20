Кто убил Павла? Протест у перекрестка, где погиб Шеремет
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Кто убил Павла? Протест у перекрестка, где погиб Шеремет

  • 20 липня 2017

Более сотни журналистов, а также друзья и знакомые Павла Шеремета собрались на месте его гибели в Киеве.

На перекрестке, где год назад прогремел смертельный взрыв, сегодня звучали песни любимой группы Шеремета Dire Straits.

Колонна с плакатами и лозунгами прошла по центру города к администрации президента и министерству внутренних дел. Участники марша требовали от властей активных усилий в расследовании убийства журналиста.

Видеоматериал журналистов ВВС Украина Альбия Шудри и Анастасии Грибановой