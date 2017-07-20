У Джона Маккейна виявили гліобластому

У сенатора-республіканця Джона Маккейна виявили злоякісну пухлину у мозку.
Гліобластому виявили під час оперативного втручання із видалення тромбу.
80-річний політик – відомий своїми незалежними поглядами в американському політикумі.
Колишній пілот ВМС США, який пройшов В’єтнамську війну і 5 років провів у полоні, зараз відновлюється вдома у Аризоні.
Подальше лікування може включати хіміо- або радіотерапію.
Донька Джона Маккейна Меган розповіла, що її батько почувається спокійно і впевнено, і що навіть найжорстокішому ворогові не вдасться його зломити.