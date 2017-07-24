Британская кавалерия тренируется на пляже

Может показаться, что эта прогулка по пляжу - простое развлечение. Но на самом деле это часть двухнедельной тренировки дворцовой кавалерии в Восточной Англии. Для этого из Лондона в Норфолк приезжают 133 лошади и 250 военных.

Церемонии с участием дворцовой кавалерии известны во всем мире и считаются одним из символов Британии.

Дворцовая кавалерия состоит из двух эскадронов - Лейб-гвардии (Life Guards) и королевской конной гвардии "Блюз энд Роялс" (Blues and Royals). Два этих подразделения - самые старшие в британской армии.