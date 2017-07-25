Матір Агєєва про зустріч з сином: "Я очікувала гіршого"

Матір росіянина Віктора Агєєва, який потрапив у полон на сході України, розповіла про зустріч із сином.

"Я, звісно, очікувала побачити гіршу картину. Непогано, якщо так можна охарактеризувати місце, де він перебуває", - сказала пані Світлана.

Віктор Агєєв в першому після затримання інтерв'ю розповів, що його відправили на схід України після підписання контракту на службу в Збройних силах Росії у березні 2017 року.

У міністерстві оборони Росії заперечують, що Віктор Агєєв - чинний російський військовий. У відомстві заявили, що в травні 2016 року Агєєва звільнили в запас, а на контрактну службу він не вступав.