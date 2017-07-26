Турецких журналистов судят за "терроризм"

17 журналистов оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet обвиняются в терроризме.
Суд над сотрудниками СМИ начался в понедельник.
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
MessengerПоділіться цим Messenger
MessengerПоділіться цим Messenger
Google+Поділіться цим Google+
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
17 журналистов оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet обвиняются в терроризме.
Суд над сотрудниками СМИ начался в понедельник.