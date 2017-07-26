Турецких журналистов судят за "терроризм"
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Турецких журналистов судят за "терроризм"

  • 26 липня 2017

17 журналистов оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet обвиняются в терроризме.

Суд над сотрудниками СМИ начался в понедельник.