Як врятований песик подорожує з українцями світом

Що робить подорож веселішою? Звичайно ж – добра компанія!
Коли подружжя з Києва Крістіна і Євген вирушали мандрувати Азією, вони й уявити не могли, які пригоди на них чекають.
На вулицях індійського міста Кочі їм зустрілося голодне і зневоднене цуценя.
Ця зустріч змінила усі їхні подальші плани, адже далі вони продовжили мандри втрьох.
Цуценятко відгодувалося, підросло і перетворилося на справжнього "бекпекера".
Тепер Євген, Крістіна і Чапаті (саме так назвали песика) пізнають світ разом.
Більше про історію Чапаті читайте тут.
Усі кадри надані Євгеном Петрусем та Крістіною Масаловою.
Продюсер Анастасія Грібанова.