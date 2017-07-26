Як врятований песик подорожує з українцями світом

Що робить подорож веселішою? Звичайно ж – добра компанія!

Коли подружжя з Києва Крістіна і Євген вирушали мандрувати Азією, вони й уявити не могли, які пригоди на них чекають.

На вулицях індійського міста Кочі їм зустрілося голодне і зневоднене цуценя.

Ця зустріч змінила усі їхні подальші плани, адже далі вони продовжили мандри втрьох.

Цуценятко відгодувалося, підросло і перетворилося на справжнього "бекпекера".

Тепер Євген, Крістіна і Чапаті (саме так назвали песика) пізнають світ разом.

Більше про історію Чапаті читайте тут.

Усі кадри надані Євгеном Петрусем та Крістіною Масаловою.

Продюсер Анастасія Грібанова.