Єрусалим: загорожі вивезли під оплески

Ізраїльська поліція заявляє, що прибрала всі безпекові пристрої, які нещодавно встановили біля священних місць в Східному Єрусалимі.

Загорожі вивезли у четвер уранці, через два дні після того, як забрали металодетектори.

Палестинці, які зібралися біля входу до мечеті аль-Акса, зустріли це оплесками.

Металеві рамки встановили після убивства двох ізраїльських поліцейських. Поліція стверджувала, що нападники ховали зброю на Храмовій горі.

Палестинці назвали це спробою Ізраїлю встановити контроль над історичним районом. На знак протесту багато палестинців відмовилися проходити через рамки і молилися на вулицях біля стін Старого міста. Майже щодня між ізраїльськими силовиками та протестувальниками відбувалися зіткнення.

Територія Старого міста в Єрусалимі є священним місцем і для євреїв, і для мусульман.

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