Иерусалим: ограждения вывезли под аплодисменты

Израильская полиция заявляет, что убрала все приспособления для безопасности, которые недавно установили у священных мест в Восточном Иерусалиме.

Ограждения вывезли в четверг утром, через два дня после того, как убрали металлодетекторы.

Палестинцы, которые собрались у входа в мечеть аль-Акса, встретили это аплодисментами.

Металлические рамки установили после убийства двух израильских полицейских. Полиция утверждала, что нападавшие прятали оружие на Храмовой горе.

Палестинцы назвали это попыткой Израиля установить контроль над историческим районом. В знак протеста многие палестинцы отказались проходить через рамки и молились на улицах у стен Старого города. Почти ежедневно между израильскими силовиками и протестующими происходили столкновения.

Территория Старого города в Иерусалиме является священным местом и для евреев, и для мусульман.

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