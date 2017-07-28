Саакашвілі: "У мене є абсолютно законний паспорт України"

Екс-президент Грузії і колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі сказав в інтерв’ю ВВС, що він має "абсолютно законний паспорт України, який незаконно скасував Порошенко".

Водночас, за його словами, у нього немає жодних документів виданих іншими країнами і він не хоче їх брати.

Рішення про припинення громадянства України політик пов’язує із діяльністю його партії "Рух нових сил".

За даними прес-служби Адміністрації президента України, громадянство пана Саакашвілі призупинили, оскільки підставою для цього стали "переконливі факти подання недостовірної інформації при оформленні заяви" на отримання громадянства Міхеілом Саакашвілі, які навела Державна міграційна служба.

Із Міхеілом Саакашвівлі, який перебуває у США, спілкувався кореспондент ВВС Юрі Вендік.