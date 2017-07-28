Фото читачів: "Обійми"
Читачі ВВС пропонують свої варіанти фото на вказану тему.
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Marcin
Марсін: Деяекі люди кажуть, що під час шторму важко знайти щастя. А я скажу - обіймай. Навіть у дощ можна бути щасливим - просто треба дивитися на все під іншим кутом.
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Mark Tilley
Марк Тіллі: Це три зелені черепахи - праворуч самка, далі самець, а потім ще один самець, який хоче "перервати вечірку".
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Jenny Downing
Дженні Доунінг: Зворушливий момент між двома марципановими фігурками з весільного торта.
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Indrajeet
Індраджіт: Спостерігати за позуванням цих двох птахів у клітці - це щось особливе. Вони будуть жити разом у злагоді та любові.
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Elisenda Russell
Елісенда Рассел: "Я прожила у Мельбурні в Австралії останні сім років. Моя родина завжди або в Іспанії, або у Великій Британії. Так боляче казати своїм дідусю та бабусі в момент розставання : "Прощавай".
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Jessica Boulton
Джессіка Боултон: Ця серія фото - мій особистий проект, який я здійснила спільно з найкращою подругою. Нам обом не вистачає впевненості, тож своє завдання як фотографа я побачила в тому, щоб допомогти подрузі обійняти свою природню красу.
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Sarah Burrard-Lucas
Сара Буррад-Лукас: Це фото моїх сибірських котиків - Цезаря і Неро. Коли вони по-братськи не чубляться між собою, то ось так мирно сплять поряд.
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Sirsendu Gayen
Це фото закоханих з М'янми. Фото Сірсенду Гаєн.
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Linda Taylor
Завершує фотогалерею фото двох поні поблизу Кінгтона, Уельс. Фото Лінди Тейлор.
Фотогалереї
Фото: нищівні пожежі в Португалії
- 19 червня 2017