Фото читачів: "Обійми"

  • 28 липня 2017

Читачі ВВС пропонують свої варіанти фото на вказану тему.

  • Two people embrace on a hilltop Marcin

    Марсін: Деяекі люди кажуть, що під час шторму важко знайти щастя. А я скажу - обіймай. Навіть у дощ можна бути щасливим - просто треба дивитися на все під іншим кутом.

  • Три черепахи Mark Tilley

    Марк Тіллі: Це три зелені черепахи - праворуч самка, далі самець, а потім ще один самець, який хоче "перервати вечірку".

  • Two marzipan figures Jenny Downing

    Дженні Доунінг: Зворушливий момент між двома марципановими фігурками з весільного торта.

  • Два птахи у клітці Indrajeet

    Індраджіт: Спостерігати за позуванням цих двох птахів у клітці - це щось особливе. Вони будуть жити разом у злагоді та любові.

  • Старий чоловік схрестив руки. Elisenda Russell

    Елісенда Рассел: "Я прожила у Мельбурні в Австралії останні сім років. Моя родина завжди або в Іспанії, або у Великій Британії. Так боляче казати своїм дідусю та бабусі в момент розставання : "Прощавай".

  • Дівчина на піску. Jessica Boulton

    Джессіка Боултон: Ця серія фото - мій особистий проект, який я здійснила спільно з найкращою подругою. Нам обом не вистачає впевненості, тож своє завдання як фотографа я побачила в тому, щоб допомогти подрузі обійняти свою природню красу.

  • Обійми котів Sarah Burrard-Lucas

    Сара Буррад-Лукас: Це фото моїх сибірських котиків - Цезаря і Неро. Коли вони по-братськи не чубляться між собою, то ось так мирно сплять поряд.

  • Одружена пара Sirsendu Gayen

    Це фото закоханих з М'янми. Фото Сірсенду Гаєн.

  • Двоє поні на полі. Linda Taylor

    Завершує фотогалерею фото двох поні поблизу Кінгтона, Уельс. Фото Лінди Тейлор.

Новини на цю ж тему