Фото читателей: "Объятия"
Читатели ВВС предлагают свои варианты фото на указанную тему.
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Marcin
Марчин: "Некоторые люди говорят, что в грозу сложно найти счастье. А я скажу - обними ее. Даже в дождь можно быть счастливым - порой нужно просто посмотреть на всё под другим углом".
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Mark Tilley
Марк Тилли: "Это - три зеленые черепахи: справа самка, дальше самец, а потом еще один самец, который хочет "прервать вечеринку".
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Jenny Downing
Дженни Доунинг: "Фигурка на свадебный торт под названием "Трогательный момент".
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Indrajeet
Индраджит: "Наблюдать за птицами, застывшими в этой позе, - довольно грустно. Похоже, они будут жить в любви и согласии, но в клетке".
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Elisenda Russell
Элисенда Рассел: "Я прожила в австралийском Мельбурне последние семь лет. Моя семья живет либо в Испании, либо в Великобритании, поэтому иногда меня не покидает душевная пустота. А прощание с бабушкой и дедушкой всегда приносит грусть.
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Jessica Boulton
Джессика Боултон: "Эта серия фотографий - мой совместный проект с одной из самых близких подруг. Нам обоим не хватает уверенности в себе, поэтому свою задачу как фотографа я увидела в том, чтобы помочь подруге осознать свою естественную красоту".
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Sarah Burrard-Lucas
Сара Буррад-Лукас: "Это фото моих котов сибирской породы - Цезаря и Неро. Когда они не дерутся, то вот так мирно спят вдвоем".
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Sirsendu Gayen
Эту супружескую пару фотограф Сирсенду Гайен запечатлела в столице Мьянмы Янгоне
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Linda Taylor
Завершает фотогалерею снимок двух пони в поле близ городка Кингтон, Уэльс. Фото Линды Тейлор.
Фотогалереї
Фото читачів: "Обійми"
- 28 липня 2017