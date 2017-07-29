Фото читателей: "Объятия"

  • 29 липня 2017

Читатели ВВС предлагают свои варианты фото на указанную тему.

  • Two people embrace on a hilltop Marcin

    Марчин: "Некоторые люди говорят, что в грозу сложно найти счастье. А я скажу - обними ее. Даже в дождь можно быть счастливым - порой нужно просто посмотреть на всё под другим углом".

  • Три черепахи Mark Tilley

    Марк Тилли: "Это - три зеленые черепахи: справа самка, дальше самец, а потом еще один самец, который хочет "прервать вечеринку".

  • Two marzipan figures Jenny Downing

    Дженни Доунинг: "Фигурка на свадебный торт под названием "Трогательный момент".

  • Птицы в клетке Indrajeet

    Индраджит: "Наблюдать за птицами, застывшими в этой позе, - довольно грустно. Похоже, они будут жить в любви и согласии, но в клетке".

  • Пожилой человек скрестил руки Elisenda Russell

    Элисенда Рассел: "Я прожила в австралийском Мельбурне последние семь лет. Моя семья живет либо в Испании, либо в Великобритании, поэтому иногда меня не покидает душевная пустота. А прощание с бабушкой и дедушкой всегда приносит грусть.

  • Девушка на песке. Jessica Boulton

    Джессика Боултон: "Эта серия фотографий - мой совместный проект с одной из самых близких подруг. Нам обоим не хватает уверенности в себе, поэтому свою задачу как фотографа я увидела в том, чтобы помочь подруге осознать свою естественную красоту".

  • объятия котов Sarah Burrard-Lucas

    Сара Буррад-Лукас: "Это фото моих котов сибирской породы - Цезаря и Неро. Когда они не дерутся, то вот так мирно спят вдвоем".

  • Жених и невеста Sirsendu Gayen

    Эту супружескую пару фотограф Сирсенду Гайен запечатлела в столице Мьянмы Янгоне

  • Пони в поле. Linda Taylor

    Завершает фотогалерею снимок двух пони в поле близ городка Кингтон, Уэльс. Фото Линды Тейлор.