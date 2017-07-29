Фото читателей: "Объятия"

Джессика Боултон: "Эта серия фотографий - мой совместный проект с одной из самых близких подруг. Нам обоим не хватает уверенности в себе, поэтому свою задачу как фотографа я увидела в том, чтобы помочь подруге осознать свою естественную красоту".