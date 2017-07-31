Пірати й астронавти: конкурс костюмів для собак
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Пірати й астронавти: конкурс костюмів для собак

  • 31 липня 2017

Собаки у барвистих костюмах разом із господарями зібралися на конкурс костюмів у Сан Сальвадорі, столиці Сальвадору.

Можна було зустріти псів-піратів, астронавтів і художниць.

Відео не супроводжується коментарем.