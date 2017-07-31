Що відбулося на виборах у Венесуелі

Вибори до конституційної асамблеї у Венесуелі відбулися на тлі протестів і сутичок.

За офіційними даними явка становила 41,5%, однак опозиція, яка бойкотувала голосування, ставить це під сумнів.

Президент Ніколас Мадуро заявляє, що лише через цей орган можна відновити мир після місяців протестів.

Натомість опозиція каже, що вибори до асамблеї - це спроба президента Ніколаса Мадуро захопити владу в країні.

Окрім закликів до подальших протестів у понеділок, опозиція скликає до масових демонстрацій у Каракасі у середу, коли асамблея має зібратись уперше.

Нова Конституційна асамблея матиме повноваження переписати конституцію.

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