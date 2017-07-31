Кози і рози: як живе ферма посеред міста

Переступаючи поріг обійстя пані Наталі, ніби опиняєшся на подвір'ї у бабусі.

Тут так само багато квітів, груші дають приємну прохолоду для перепочинку. З кущів звисає стигла малина, яку можна їсти просто руками. Десь на задньому дворі діловито квокчуть кури, а під ногами шмигають коти.

Тільки цей диво-садочок розмістився не десь за містом, а просто посеред одного зі спальних районів Києва.

Місцеві називають це місце "Яма", адже це - невеличкий яр, оточений з усіх боків висотками.

Вже багато років тут хазяйнує родина пані Наталі. Вони вирощують розсаду на продаж, доглядають за козами і кролями, збирають ягоди та фрукти та насолоджуються усіма перевагами сільського життя, не залишаючи при цьому меж міста.

Хазяйка ферми Наталя Юрченко розповіла журналістам ВВС Україна, яке воно життя на міській фермі.

Більше про ферму посеред міста читайте тут.

Відео Анастасії Грібанової та Діани Куришко.