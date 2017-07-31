Выборы в Венесуэле: протесты и столкновения

Выборы в конституционную ассамблею в Венесуэле прошли на фоне протестов и столкновений.

По официальным данным, явка составила 41,5%, однако оппозиция, которая бойкотировала голосование, ставит это под сомнение.

Президент Николас Мадуро заявляет, что только через ассамблею можно восстановить мир после месяцев протестов.

Оппозиция же говорит, что выборы в ассамблею - это попытка президента Николаса Мадуро захватить власть в стране.

Помимо призывов к дальнейшим протестам в понедельник, оппозиция призывает к массовым демонстрациям в Каракасе в среду, когда ассамблея соберется впервые.

Новая Конституционная ассамблея будет иметь полномочия переписать конституцию.

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