Козы и розы: как живет ферма посреди города

Попадая во владения Натальи Юрченко, словно оказываешься во дворе у бабушки.

Здесь так же много цветов, раскидистые груши дают приятную прохладу для отдыха, с кустов свисает спелая малина, где-то на заднем дворе деловито квохчут куры, а под ногами шныряют коты всевозможных мастей.

Только этот чудо-сад разместился не где-то за городом, а прямо посреди одного из спальных районов Киева.

Местные называют это место "Яма", поскольку это, по сути, - небольшой овраг, окруженный со всех сторон высотками.

Семья Натальи живет здесь уже много лет. Они выращивают рассаду на продажу, ухаживают за козами и кроликами, собирают ягоды и фрукты и наслаждаются всеми преимуществами сельской жизни, не покидая при этом границ города.

Хозяйка фермы рассказала журналистам ВВС Украина, какая она - жизнь на городской ферме.

Больше о ферме посреди города читайте здесь.

Видео Анастасии Грибановой и Дианы Курышко