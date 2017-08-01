У Ніагарському водоспаді почорніла вода

Туристи на Ніагарському водоспаді були шоковані, коли побачили чорну смердючу воду в знаменитій річці на кордоні США та Канади.

Місцеве водне керівництво вибачилось за переполох і пояснило, що це спричинено залишками від вуглецевих фільтрів, що використовують для очищення стічних вод.

За їхніми словами, у чорні водій були тверді частинки і решті вуглецю - у межах лімітів.

Як сказано в офіційній заяві, це був результат "рутинної, необхідної і короткотермінової зміни у процесі очищення стічних води" на станції біля міста Буффало.

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