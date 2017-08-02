Розтяжки на шкірі: художниця закликає їх полюбити
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Розтяжки на тілі: художниця закликає їх полюбити

  • 2 серпня 2017

Іспанська художниця Сінта Торт Картро допомагає жінкам полюбити розтяжки на своєму тілі.

Вона розфарбовує їх різними кольорами, щоб наснажити жінок.

Відео не супроводжується коментарем.