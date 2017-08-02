В Ниагарском водопаде почернела вода

Туристы на Ниагарском водопаде были шокированы, когда увидели черную зловонную воду в знаменитой реке на границе США и Канады.

Местное руководство извинилось и пояснило, что выброс произошел из-за углеродных фильтров, используемых для очистки сточных вод.

По их словам, в черной воде были твердые частицы и остатки углерода - в пределах лимитов.

Как сказано в официальном заявлении, это был результат "необходимого и краткосрочного изменения в процессе очистки сточных вод" на станции возле города Баффало.