Растяжки на теле: художница призывает их полюбить

Испанская художница Синта Торт Картро рисует на теле разноцветные растяжки.
Таким нестандартным решением она помогает женщинам полюбить свое тело, вселяя в них уверенность в себе.
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
MessengerПоділіться цим Messenger
MessengerПоділіться цим Messenger
Google+Поділіться цим Google+
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Испанская художница Синта Торт Картро рисует на теле разноцветные растяжки.
Таким нестандартным решением она помогает женщинам полюбить свое тело, вселяя в них уверенность в себе.