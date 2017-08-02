Растяжки на теле: художница призывает их полюбить
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Растяжки на теле: художница призывает их полюбить

  • 2 серпня 2017

Испанская художница Синта Торт Картро рисует на теле разноцветные растяжки.

Таким нестандартным решением она помогает женщинам полюбить свое тело, вселяя в них уверенность в себе.