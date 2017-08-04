Українські бабусі підкорили закордон

Фото пенсіонерок з Чернігівщини, які прямують до літака, щоб летіти до Угорщини, поширилось серед українських користувачів соцмереж з величезною швидкістю.

Багато коментаторів жартували на цю тему, згадуючи про “безвіз” для українців.

Пізніше з’ясувалося, що жінок запросили до участі в угорському музичному фестивалі.

Організатор цієї поїздки угорський музикант Бот Міклош вже декілька років їздить з експедиціями до України записувати як у селах співають пісні.

У цьому відео використано матеріали з персональної сторінки на фейсбук Both Miklós.